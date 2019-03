TMW - Napoli, Hysaj: "Inutile avere il VAR se l'arbitro non lo utilizza"

Fonte: Dall'inviato Marco Frattino

Il terzino del Napoli Elseid Hysaj ha commentato in zona mista la sconfitta con la Juve. Questo quanto raccolto da TMW: "Senza l'espulsione la partita sarebbe sicuramente potuta andare meglio. Sappiamo tutti che il regolamento dice che se l'avversario non arriva sul pallone non c'è mai l'espulsione. L'arbitro sarebbe dovuto andare a rivedere le immagini, non l'ha fatto e ha condizionato tutta la gara con la sua decisione".

Sull'Europa: "Anche l'Europa League è un obiettivo importante per noi. Ora ci concentriamo sulla prossima gara col RB Salisburgo, poi vedremo partita dopo partita come andrà a finire il campionato".

Sui 16 punti di distacco dalla Juve: "In campo non si vede di certo la grande differenza che c'è in classifica tra Juve e Napoli. Nella ripresa abbiamo giocato solamente noi, c'è rammarico e rabbia per non essere riusciti a segnare di più".

Sul VAR: "Non ha senso averlo se poi gli arbitri in campo non lo utilizzano".