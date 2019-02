© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un nuovo club cinese negli ultimi giorni è tornato alla carica per Marek Hamsik, capitano del Napoli schierato dal primo minuto per la sfida contro la Sampdoria . Si tratta del Dalian Yifang, club in cui gioca Yannick Carrasco e che nel mese di gennaio ha provato ad acquistare sia Belotti del Torino che Diego Costa dell'Atletico Madrid.

I contatti sono in corso, ma la trattativa appare molto complessa: Hamsik non vorrebbe trasferirsi a stagione in corso e anche le richieste di Aurelio De Laurentiis - più di venti milioni di euro - non agevolano l'affare. Lo slovacco classe '87 ha un contratto in essere che scadrà nel giugno 2020. In Cina il calciomercato è aperto fino al 28 febbraio.