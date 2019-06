© foto di Federico Gaetano

Alessio Zerbin, l'esterno classe '99 di proprietà del Napoli piace moltissimo al Cesena. Dopo un'ottima stagione con la Viterbese (dove ha quasi sempre giocato nonostante un infortunio) andrà forse in ritiro col Napoli ma poi passerà con ogni probabilità al Cesena, su espressa richiesta del tecnico Modesto. L'affare potrebbe essere messo a punto nel corso della prossima settimana. Le richieste per Zerbin comunque non sono mancate e il primo club che si era fatto avanti era stato il Siena.