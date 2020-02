vedi letture

tmw Napoli, il Krasnodar si fa avanti per Amin Younes: servono dieci milioni di euro

Alla ricerca di un esterno offensivo, il Krasnodar sta bussando anche alla porta dei club italiani per provare ad ampliare la batteria di esterni d'attacco. Negli ultimi giorni, il club russo ha chiesto informazioni per Amin Younes, classe '93 che in questo momento è ai margini del progetto Napoli. Per il club partenopeo il giocatore tedesco non è incedibile, ma servono dieci milioni di euro.

In Russia, il mercato resterà aperto fino al prossimo 21 febbraio.