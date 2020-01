TMW - Napoli, in serata incontro con l'Olympiacos per Tsimikas

Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb in serata è previsto un incontro fra Napoli e Olympiacos per trovare un accordo per il trasferimento di Kōstas Tsimikas. La differenza fra domanda è offerta è di 2,5 milioni (12,5 contro i 15 richiesti dai greci). Il terzino sinistro, 23 anni, è disponibile a trasferirsi in Italia e l'affare potrebbe concretizzarsi a breve.