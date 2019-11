TMW - Napoli, Insigne: "Ora la gara contro il Salisburgo è quella della vita"

Fonte: Dal nostro inviato Dario Marchetti

A margine della sconfitta contro la Roma, in casa Napoli è stato Lorenzo Insigne a parlare in zona mista: "Conoscendo i miei compagni, il gruppo e il mister l’affronteremo nel miglior modo possibile perché sono partite che ci esaltano, e per di più la giocheremo davanti al nostro pubblico che ci spingerà. Martedì contro il Salisburgo sarà la partita della vita, se vinciamo passiamo il turno e questa è una cosa devastante: poi possiamo continuare il campionato e andare avanti. Penso che l'aspetto importante che abbiamo è quello di giocare con intensità, oggi non l'abbiamo messa, dobbiamo cercare di essere più continui".

Andando poi ai cori discriminatori sentiti anche oggi sui campi: "Sono contento che l'arbitro ha fermato la partita, non deve essere nè la prima nè l'ultima volta che si usa il pugno duro su certi atteggiamenti".

Ma si torna poi al campo, e alla classifica: "Se ci mettiamo a guardare la classifica non usciamo più da questo tunnel, pensiamo intanto a fare risultato martedì, ripeto che è la gara della vita".