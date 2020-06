tmw Napoli-Inter, Conte senza il solo Godin. Eriksen già caldo per il 3-4-1-2

C'è la data, c'è l'orario e c'è l'obiettivo: andare al San Paolo per ribaltare il risultato o, quantomeno, neutralizzare il vantaggio partenopeo ottenuto nella gara d'andata a San Siro. Napoli-Inter, in programma sabato alle 21 (su TMW diretta scritta dell'evento, cui faranno seguito pagelle, dichiarazioni e approfondimenti), è ormai alle porte. La società, da sempre particolarmente attenta in tema di sicurezza sanitaria, sta valutando anche l'opzione di partire e tornare dalla Campania nello stesso giorno: volo d'andata al mattino e rientro immediatamente dopo il match. Nessuna conferenza stampa in programma come già accaduto in occasione di Juventus-Inter di scena lo scorso 8 marzo, Antonio Conte intende far parlare il campo in vista del quale sta facendo lavorare la squadra a un altissimo coefficiente di intensità. Che vuole dire mettere particolarmente alla prova il fisico dei suoi uomini e qualcuno, come Diego Godin, ne ha risentito particolarmente. Il centrale a oggi è fuori dalla gara, de Vrij d'altro canto affiancherà Bastoni e Skriniar davanti alla porta di capitan Handanovic. Centrocampo fatto con Barella e Brozovic, supportati dagli esterni Candreva e Young. Insostituibile la coppia d'attacco letale in campionato e formata da Lautaro Martinez e Lukaku che, con ogni probabilità, godranno dell'estro e della fantasia di Eriksen piazzato alle loro spalle.