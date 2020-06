tmw Napoli-Inter, Gattuso conferma Mertens e Ospina: sarà ancora 4-3-3

Si torna finalmente a giocare e ad inaugurare la ripresa in salsa italica ci sarà la Coppa Italia, in particolare Juventus-Milan venerdì, seguita da Napoli-Inter (diretta scritta su TMW, poi dichiarazioni, pagelle e tutti gli approfondimenti), sabato sera alle 21: per l'occasione il Napoli venerdì potrebbe fare allenamento al San Paolo per ritrovare il feeling con il campo di casa. La squadra alla vigilia andrà in ritiro in un albergo in città e non al centro sportivo; per quanto riguarda la formazione, Gattuso ha le idee chiare. Davanti a Ospina, ancora preferito a Meret, andrà la difesa a quattro composta da Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui, con Manolas ancora out per una decina di giorni. A centrocampo Zielinski verrà preferito ad Elman, con Fabian Ruiz a fare l'altra mezzala e Demme interditore. Callejon e Insigne, infine, agiranno da esterni nel tridente completato da Mertens.