Fonte: Dall'inviato Arturo Minervini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Napoli-Juventus è una sfida sentitissima, anche per i due ex azzurri che ora militano tra le fila bianconere. Sia Gonzalo Higuain che Maurizio Sarri, nel corso del riscaldamento pre-partita, sono stati accolti da fischi. In particolare assordanti quelli indirizzati all’attaccante argentino.