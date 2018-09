TMW - Napoli, Karnezis: "Difesa registrata. Dualismo con Ospina ok"

Fonte: dal nostro inviato, Marco Frattino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Orestis Karnezis, ha parlato nel post gara della sfida vinta dal Napoli contro il Parma. Queste le sue parole: "Abbiamo registrato la difesa negli ultimi turni, vogliamo rischiare il meno possibile ed è normale che quando inizia una stagione le cose possano andare un po' peggio. Partita dopo partita faremo ancora meglio. L'alternanza con Ospina? Abbiamo esperienza entrambi e riusciamo a vivere bene questo ruolo un po' particolare. Lavoriamo ogni giorno per essere a disposizione della squadra. Juve-Napoli? Fino a ieri pensavamo solo alla gara di oggi. Da domani ci concentreremo sulla Juventus. Noi scendiamo sempre in campo per vincere e per fare la migliore prestazione. Con l'Udinese tre anni fa ho battuto i bianconeri a Torino. Nel nostro gioco è molto importante il portiere per far partire l'azione dal basso".