tmw Napoli, l’Inter in pressing su Maksimovic: il club di Zhang prepara un quadriennale

Inter al lavoro già per la prossima stagione. Il nome caldo è quello di Nikola Maksimovic del Napoli. Il difensore è un’idea concreta in casa nerazzurra. E così la società del presidente Zhang sta studiando le mosse per arrivare al calciatore in scadenza di contratto con il Napoli. Rinnovo al momento lontano, possibile che la società di De Laurentiis tenti un nuovo approccio. Intanto l’Inter prepara numeri e contratto. A breve sarà pronto un contratto quadriennale da sottoporre a Maksimovic e l’entourage. Il nuovo rinforzo nerazzurro può arrivare da Napoli...