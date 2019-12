Presente in occasione della presentazione del Calendario Ufficiale del Napoli, presso la sala conferenze della Stazione Marittima, l'attaccante azzurro Fernando Llorente ha parlato - tra le altre cose - anche delle speranze di riscatto in campionato: "Speriamo a febbraio di aver recuperato il quarto posto in campionato e di andare avanti ancora in Champions League. E' quello che vogliamo, siamo una squadra forte e lo dimostreremo".

Chi vorresti trovare agli ottavi di Champions? "Quando arrivi a questo punto tutte le squadre sono fortissime. Con qualunque squadra si può perdere o vincere. Dobbiamo essere pronti per giocare con qualunque squadra. Ora pensiamo solo al Parma, la partita più importante. Abbiamo tempo poi per pensare alla Champions League".