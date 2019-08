TMW - Napoli-Lozano, rilancio per chiudere il cerchio. Dopo mesi di contatti

© foto di Imago/Image Sport

Quattro milioni di euro netti a stagione più bonus. Con questo rilancio sull'ingaggio, il Napoli proprio in questi minuti sta superando gli ultimi ostacoli per mettere le mani su Hirving Lozano, attaccante messicano classe '95 in uscita dal PSV Eindhovhen per una cifra di poco inferiore ai 45 milioni di euro. Il club partenopeo con il vertice con l'entourage del ragazzo ha sciolto le riserve ed è pronto a chiudere una trattativa che parte da lontano, con lo scout del Napoli che - su indicazione di Carlo Ancelotti - ha concretamente iniziato a seguirlo già dallo scorso dicembre.