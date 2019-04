TMW - Napoli, Maksimovic ko: abbandona il San Paolo in stampelle

Fonte: dall'inviato Marco Frattino

Danno e beffa per Nikola Maksimovic, difensore del Napoli, che ha rimediato un problema alla coscia nella sconfitta casalinga ottenuto dagli azzurri stasera contro il Napoli. Il difensore serbo lascia San Paolo in condizioni davvero precarie, come evidente dalle foto scattate dal nostro inviato: aiutato dalle stampelle, il centrale ha abbandonato l'impianto di Fuorigrotta visibilmente dolorante nonostante il cambio al 46', che evidentemente non ha impedito una grave lesione.