TMW - Napoli, Manolas: "Non esistono partite facili. Mercoledì ci sarò"

Kostas Manolas, autore del secondo gol del Napoli nella vittoria contro il Brescia, ha parlato dalla zona mista del San Paolo. Queste le dichiarazioni del difensore greco raccolte da TuttoMercatoWeb.com: "Non esistono partite facili. Sei sempre undici contro undici e se non le chiudi, diventano tutte difficili. La sofferenza c'è stata perché abbiamo preso gol su palla inattiva, e poi ci siamo impauriti un po'. La squadra però ha risposto bene in fase difensiva e abbiamo vinto. Io sono un po' affaticato ma mercoledì ci sarò.

Come si supera una sconfitta che lascia il segno, come quella contro il Cagliari?

"Vincendo, come abbiamo fatto oggi".

Troppi gol subiti nella ripresa?

"Posso dire che nel secondo tempo di solito abbiamo giocato meglio, come con Juve, Fiorentina, Liverpool... Siamo anche un po' sfortunati perché prendiamo gol sulla prima occasione che capita agli avversari. Per ora va così ma alla fine sono convinto che avremo ragione noi e che le cose andranno meglio".

Contento per il gol?

"Sì, ma è più importante la fiducia che arriva dai tre punti".