TMW - Napoli, Mario Rui: "Al VAR qualcuno poteva dire del rigore a Giua"

Fonte: dall'inviato Arturo Minervini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mario Rui, terzino del Napoli, parla così dalla zona mista del San Paolo dopo la sconfitta interna con il Lecce: "Abbiamo fatto un passo indietro rispetto alle ultime uscite. Prima di oggi stavamo facendo bene, ma abbiamo commesso errori che non facevamo più negli ultimi tempi, e questi ci sono costati caro. Fossimo riusciti a segnare subito forse la partita sarebbe potuta andare in maniera diversa".

Dà fastidio vedere gli arbitri che non controllano il VAR?

"Non so che regolamento hanno tra loro, ma ho rivisto le immagini e sicuramente il rigore per noi c'era. Se l'arbitro non l'ha visto, qualcuno in sala VAR glielo poteva dire. Fosse andato a controllare avrebbe sicuramente cambiato decisione".