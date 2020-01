Fonte: Dall'inviato Arturo Minervini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il portiere del Napoli Alex Meret ha commentato in zona mista il match vinto oggi al San Paolo contro la Lazio: “Abbiamo vinto grazie a questo atteggiamento e alla partita giusta, ora dobbiamo cercare di rimontare in campionato. Gli obiettivi sono quelli di recuperare la maggior parte dei punti persi e la continuità che ci è mancata. Ovviamente speriamo di arrivare il più alto possibile. Queste due vittorie ci hanno dato grandissima fiducia nei nostri mezzi. Sappiamo che possiamo fare grandi cose, dobbiamo solo farlo in tutte le partite”.