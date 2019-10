Fonte: dall'inviato Emanuele Pastorella

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato in zona mista dopo il pari a reti bianche in casa del Torino: "Oggi in fase difensiva abbiamo fatto molto bene, siamo stati ordinati e abbiamo concesso poco. In quella offensiva abbiamo perso troppi palloni e creato meno ma ci può stare una partita così. Altre volte avevamo costruito tanto senza realizzare. Loro sono comunque una buona squadra, ora serve ricaricare le batterie per la sosta. Ancora è molto presto e può succedere di tutto, lavoriamo ogni partita per fare tre punti e questa deve essere la mentalità sempre. Nel secondo tempo forse è subentrata stanchezza, loro hanno tenuto un ritmo alto e siamo un po' calati. La squadra comunque è rimasta ordinata e non ha mai sofferto troppo", le dichiarazioni raccolte da TuttoMercatoWeb.com.