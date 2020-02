Fonte: Andrea Piras

L’attaccante del Napoli Arkadiusz Milik ha parlato dopo la vittoria contro la Sampdoria, arrivata anche grazie a una sua rete, in zona mista commentando la prestazione personale e di gruppo: “Sono molto contento perché abbiamo iniziato molto bene, abbiamo avuto il controllo della partita per i primi 20-30 minuti, poi non so cosa sia successo abbiamo preso gol e avuto un po' di difficoltà. Anche a inizio ripresa non siamo partiti bene, ma poi con i cambi del mister siamo riusciti a vincere questa gara e conquistare tre punti importanti per la classifica e il morale. Vogliamo recuperare i punti persi e raggiungere gli obiettivi fissati. È ancora troppo presto per parlare di Champions o Europa, dobbiamo tenere i piedi per terra, crescere e continuare a conquistare vittorie che ci servono anche per aumentare la fiducia. - continua il polacco parlando del ritorno al gol - Io sono felice di segnare e se questo aiuta a vincere è ancora meglio. L’importante è aver vinto perché abbiamo fatto fatica in trasferta, dobbiamo andare avanti così, crescere e continuare su questa squadra. Ci vuole un po' di tempo per assimilare i movimenti che ci chiede il mister dopo il cambio del modulo, piano piano miglioreremo e riusciremo a creare sempre più palle gol. Anche a noi piace giocare all’attacco, creare e segnare tante reti”.