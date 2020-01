TMW - Napoli-Milik, pronto il summit per il rinnovo. Al centro la clausola

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arkadiusz Milik ha preso il cuore di Napoli e di Gennaro Gattuso. Che lo considera un perno del suo progetto, al quale mettere l'ancora delle speranze Champions. I suoi gol, i suoi movimenti, hanno convinto semmai ce ne fosse bisogno, il Napoli a non cercare più un altro nove. A lasciar da parte le velleità da prima pagina e a badare al concreto come fatto da Gattuso. Milik in attacco come riferimento dell'oggi e del domani.

Il rinnovo al centro Adesso sarà tempo di mettersi al tavolo della trattativa tra Aurelio De Laurentiis, pronto ora ad andare negli Stati Uniti, e l'entourage del giocatore. Il summit dovrebbe avvenire nella seconda metà di gennaio e al centro della discussione ci sarà la clausola. Che ADL vuole inserire, alta, per blindarlo da offerte all'estero. Solo che il giocatore, come capitato in precedenza dai suoi colleghi, vorrebbe evitarla ma discutere di un aumento e di un prolungamento che di fatto darebbe in ogni caso ampia possibilità di manovra per una futura ed eventuale trattativa al Napoli. Sarà questo, soprattutto, al centro della discussione tra le parti. Tra De Laurentiis e l'entourage di un Milik sempre più centrale nel progetto azzurro e di Gattuso.