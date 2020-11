tmw Napoli, niente Milan per Osimhen: confermata la lussazione alla spalla

vedi letture

Niente Milan per Victor Osimhen. L'esito delle visite effettuate oggi, ha confermato la lussazione alla spalla destra anche se non di grave entità. L'attaccante non dovrà operarsi ma dovrà restare a riposo per qualche giorno.