tmw Napoli, niente Sampdoria per Llorente: ora resta in piedi solo l'Athletic fino alle 24

Niente Sampdoria per Fernando Llorente. Non è stato raggiunto l'accordo tra le parti, con l'attaccante in uscita dal Napoli che però ha tempo fino alle 24 di stanotte per accordarsi eventualmente con l'Athletic Bilbao visto che il mercato spagnolo chiude più tardi rispetto alla Serie A.