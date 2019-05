TMW - Napoli, non solo Di Lorenzo. Ballano 2 mln per arrivare a Veretout

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Giacomo Morini

Entra nel vivo la trattativa tra Napoli e Fiorentina per Jordan Veretout, sebbene la situazione in casa viola non sia delle più definite e semplici: 18 milioni più bonus l'ultima offerta degli azzurri, vogliosi di battere un altro colpo dopo aver chiuso con Di Lorenzo. A 20 più bonus si può chiudere, anche se come detto è possibile che il mercato viola possa essere rallentato dalla situazione societaria poco chiara. Per il giocatore è pronto un contratto di cinque anni a 1,8 milioni più bonus, stando a quanto da noi raccolto.