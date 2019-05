Fonte: Niccolò Ceccarini

Non solo Di Lorenzo per la difesa del Napoli: il club azzurro lavora infatti per arrivare a Kieran Trippier, terzino britannico che giocherà la finale di Champions League con la maglia del Tottenham. E non solo: per la fascia sinistra, i partenopei continuano ad avere nel mirino Timothy Castagne. Resta da convincere soprattutto l'Atalanta, ma il belga pare aver superato Theo Hernandez nelle intenzioni del Napoli.