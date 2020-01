Fonte: Alessio Del Lungo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Offerta last minute del Napoli per Alessandro Tripaldelli. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com la società azzurra ha provato a prendere il terzino classe '99 proponendo al Sassuolo un prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni. Il club neroverde ha rifiutato e quindi De Laurentiis ha alzato l'offerta iniziale arrivando fino a 10 milioni. A quel punto però il Sassuolo ha chiesto ulteriori 2 milioni per il prestito oneroso. Rimane dunque molto difficile che ci possano essere novità per una sua cessione a gennaio, ma le due società rimarranno in contatto per poi riaggiornarsi a giugno.