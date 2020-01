TMW - Napoli, Ospina: "Gattuso mi chiede di giocare sempre la palla"

Fonte: Dall'inviato, Riccardo Caponetti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere del Napoli, David Ospina, ha analizzato in zona mista la sconfitta di stasera all'Olimpico contro la Lazio. Questo quanto raccolto da TMW: "Dobbiamo tirare fuori l'orgoglio. La squadra oggi ha risposto in modo eccellente, sta facendo quello che chiede il mister. Abbiamo avuto delle occasioni per segnare, ma non ci siamo riusciti. Poi un errore individuale, in questo caso mio, ci ha fatti perdere. C'è stata anche tanta sfortuna, penso al palo di Zielinski e alle tante palle gol non finalizzate. L'importante però è mantenere la tranquillità, così si rimetterà tutto a posto".

Cos'è cambiato per i portieri con Gattuso?

"Il mister mi chiede di giocare sempre la palla, vuole che il suo Napoli imposti il gioco fin dalle retrovie per uscire dalla pressione degli avversari e costruire la manovra".

La svolta è ancora possibile?

"Siamo sicuri di poter svoltare la stagione, bisogna sempre pensare in modo positivo. La cosa che conta è continuare a lavorare con tranquillità e costanza, abbiamo tanti bravi giocatori qui".

Un commento sulla Lazio?

"Il Napoli oggi ha fatto una grande partita, è vero che la Lazio in alcuni frangenti ha controllato il gioco, ma alla fine la fortuna non ci ha assistito negli episodi ed è proprio per questo che abbiamo perso. Dobbiamo ribaltare la situazione, sono convinto che ci riusciremo".