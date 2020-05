tmw Napoli, piace l’esterno del Legia Karbownik

La ricerca di talenti da parte del Napoli prosegue in giro per l’Europa. Tra i profili posti sotto osservazione c’è anche quello del classe 2001 Legia Varsavia Michal Karbownik. Laterale sinistro di qualità che piace a numerose altre squadre italiane e non solo, con il Napoli che ha ricevuto riscontri particolarmente interessanti nelle occasioni in cui lo ha fatto visionare.