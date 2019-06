© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' uno dei gioielli della rosa dell'Empoli, Ismael Bennacer. Regista classe '97 di Arles, la stagione giocata in azzurro non è certo passata inosservata. Il Genoa ci prova, perché Aurelio Andreazzoli sarà il prossimo allenatore del Grifone, ma adesso è entrato in campo anche il Napoli. Che nelle ultime ore, secondo quanto raccolto da fonti vicine al club campano da Tuttomercatoweb.com, ha preso contatti e prepara l'offerta: 12 milioni di euro più bonus per portare Bennacer alla corte di Carlo Ancelotti.