tmw Napoli, pressing per Boga: distanza di 10 milioni con il Sassuolo

Il Napoli insiste per Jeremie Boga. L'esterno offensivo del Sassuolo, di cui oggi è stata resa nota la positività al Covid-19, è da tempo un obiettivo per l'attacco degli azzurri. Che però devono ancora lavorare per convincere i neroverdi: al momento, secondo quanto raccolto da TMW, vi è una distanza di circa 10 milioni di euro tra l'offerta presentata dal club di De Laurentis (25 milioni) e la richiesta degli emiliani, che in questo momento è di 35 milioni.