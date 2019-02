Fonte: Dal nostro inviato a Zurigo Marco Frattino

Aurelio De Laurentiis non è presente al Letzigrund Stadion di Zurigo, dove il Napoli sta sostenendo la seduta di rifinitura in vista della sfida di domani di Europa League. Una scelta inusuale rispetto al recente cammino del Napoli in Champions League, quando il patron azzurro, almeno per quel che riguarda le trasferte, era sempre in campo con la squadra durante le sedute di rifinitura.