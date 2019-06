TMW - Napoli, rilancio per Lozano: sul piatto 40 mln e ingaggio da 3.7 l'anno

© foto di Imago/Image Sport

Il Napoli non molla la presa per Hirving Lozano, calciatore che Giuntoli e i suoi assistenti seguono già da dicembre su indicazione di Carlo Ancelotti. Il Chucky è reduce in Olanda da una stagione straordinaria, condita da 21 gol e 12 assist vincenti in 40 presenze, e resta obiettivo del club partenopeo che nelle ultime ore è tornato alla carica con un'offerta da 40 milioni di euro. L'attaccante classe '95 è valutato dal PSV Eindhoven dieci milioni di euro in più, ma in questo momento quella del club di De Laurentiis è l'offerta più importante ed è quindi probabile che, senza rilanci nei prossimi giorni, dall'Olanda possano abbassare le loro pretese.

Ingaggio da 3.7 milioni di euro a stagione - Anche al calciatore è stata presentata un'offerta importante: 3.7 milioni di euro netti a stagione. Un'offerta che farebbe di Lozano uno dei calciatori più pagati in rosa e che chiaramente alletta il calciatore, che in Eredivisie in questo momento guadagna meno della metà.

Napoli grande manovre - Il Napoli, quindi, in queste ore gioca su più tavoli. Perché parallelamente vanno avanti i contatti con James Rodriguez, una trattativa col Real Madrid che De Laurentiis sta portando avanti in prima persona, e non si esclude una cessione di Lorenzo Insigne: gli estimatori non mancano ma servirà un'offerta importante, da almeno 75-80 milioni di euro.