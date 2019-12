TMW - Napoli, rinnovo Callejon: alzata l'offerta per convincerlo a firmare

Fonte: Niccolò Ceccarini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Novità importanti in arrivo da casa Napoli, relativamente al rinnovo di Josè Maria Callejon. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, nonostante le parole di Aurelio De Laurentiis di alcune settimane fa il club partenopeo ha alzato l'offerta per convincere lo spagnolo a prolungare e adesso è attesa la risposta del diretto interessato. Come noto il contratto dell'ex Real Madrid scadrà il 30 giugno 2020.