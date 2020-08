tmw Napoli, rinnovo per Mario Rui e Di Lorenzo. Cifre e dettagli dell'accordo

Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, il Napoli sta già lavorando per il futuro blindando i calciatori più importanti. A poche ore dalla sfida col Barcellona e direttamente in ritiro ha rinnovato il contratto il difensore Mario Rui: ingaggio da 2,5 milioni di euro fino a giugno 2025. Stesso discorso anche per Giovanni Di Lorenzo: accordo da 2,8 milioni di euro che scadrà a giugno del 2025 con opzione per un'altra stagione. A breve la società azzurra ne darà anche l'annuncio ufficiale, le firme sono già state apposte.