Raul Albiol sarà presto un nuovo giocatore del Villarreal. Come riporta l'esperto di mercato di TMW Niccolò Ceccarini, il difensore classe '85 del Napoli tornerà dunque in Spagna col 'Sottomarino giallo' che verserà la sua clausola rescissoria da cinque milioni di euro. Per gli azzurri inizia la caccia al suo sostituto.