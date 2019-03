Fonte: Dal nostro inviato a Napoli, Raimondo De Magistris

Non ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, ma si aspetta una buona risposta dai tifosi napoletani, che questa sera dovrebbero accorrere in circa 35.000 al San Paolo per sostenere la squadra di Ancelotti nella sfida degli ottavi di finale di Europa League contro il Salisburgo. L'apertura dei cancelli è prevista per le ore 18:30.