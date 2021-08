tmw Napoli, se parte Manolas idee chiare: l'obiettivo è Senesi del Feyenoord

In caso di addio a Kostas Manolas, sul quale è tornata forte l'Olympiacos già da inizio estate, il Napoli ha già le idee chiare: Giuntoli da tempo segue il centrale del Feyenoord Marcos Senesi, individuato come rinforzo ideale per la retroguardia di Spalletti e cercato anche dallo Zenit. Potrebbe essere lui la risposta ad ipotizzabile addio del centrale greco.