TMW - Napoli, serve un terzino destro: contatti in corso per Arias

Fonte: Simone Lorini

Non si sblocca la trattativa per Stefan Lainer del Red Bull Salisburgo e allora il Napoli è in trattativa per un altro terzino destro. Secondo quanto raccolto da TMW, contatti in corso con l'entourage di Santiago Arias, terzino destro classe '92 del PSV Eindhoven.

A un passo dalla Juventus nelle scorse settimane, il laterale colombiano gioca in Olanda dal 2013.