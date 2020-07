tmw Napoli, si allontana Everton Soares: Jorge Jesus lo ha chiesto al Benfica

Everton Soares si allontana dall'Italia. L'ala brasiliana, uno dei migliori giocatori della scorsa Copa America nonché vicino al Milan nella passata estate, era stato accostato fortemente al Napoli durante il periodo della quarantena. La valutazione del Gremio era molto alta e c'era un problema sia nelle commissioni (una percentuale del cartellino è frazionata per gli agenti sudamericani).

JORGE JESUS IN PRESSING - Il ritorno del tecnico portoghese al Benfica potrebbe portare Everton Soares in Portogallo. La trattativa procede spedita da qualche settimana, magari inserendo una percentuale per la prossima rivendita. Il Gremio potrebbe quindi abbassare le pretese e concludere l'affare, anche perché in Brasile ci sono alcuni problemi economici.