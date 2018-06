TMW - Napoli, Sirigu idea per la porta: tornerebbe a lavorare con Ancelotti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Salvatore Sirigu idea viva per la porta del Napoli. Che cerca non uno ma due portieri di qualità, un po' come la Juventus che vivrà una stagione di dualismo tra Perin e Szczesny. E il portiere sardo classe '87 sente il richiamo dell'azzurro, anche perché gli consentirebbe di tornare a lavorare con Carlo Ancelotti, che lo già guidato ai tempi comuni del PSG. Il Torino, però, fa muro: i granata non cederanno, almeno non con facilità.