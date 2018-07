TMW - Napoli, spunta l'idea D'Ambrosio per la corsia destra

Fonte: Dall'inviato a Dimaro Folgarida

Un'idea, almeno per il momento. Il Napoli valuta l'ipotesi legata a Danilo D'Ambrosio, esterno destro dell'Inter all'occorrenza centrale ed esterno mancino, per sopperire all'addio di Christian Maggio e colmare la casella mancante del secondo terzino destro. Nessuna trattativa avviata tra le due società oppure tra il club azzurro e l'entourage del calciatore, presente in giornata nella sede del ritiro partenopeo a Dimaro Folgarida. In attesa di eventuali sviluppi di mercato.