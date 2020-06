tmw Napoli, striscione Curva B: "Il cuore batte forte, in silenzio per rispetto della morte"

Il Napoli batte la Juventus ai rigori e vince la sua sesta Coppa Italia. In città, non poteva essere altrimenti, è stata incontenibile la marea di tifosi che siè riversata in strada per festeggiare. C'è, però, chi non ha dimenticato il momento difficile che vive la città dopo l'emergenza-Coronavirus, tant'è che all'esterno del San Paolo è stato esposto uno striscione eloquente: "Il cuore batte forte... In silenzio per rispetto della morte", firma Ultras Napoli 1972, uno dei gruppi della Curva B.