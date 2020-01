© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Resta soltanto un nodo da sciogliere tra il Napoli e Sofyan Amrabat, a un passo dal diventare un prossimo centrocampista azzurro per l'estate. Tra le società l'intesa è totale, 15+1 con l'Hellas Verona che riscatterà il giocatore per 3,5 dal Brugges. Col ragazzo resta soltanto da definire la questione legata alla durata di un accordo da 1 milione e 750mila euro a stagione. Il Napoli propone una stagione in più di quelle volute da Amrabat (5 contro 4) e il centrocampista vorrebbe inserire una clausola nel contratto che per adesso non è accettata dalla dirigenza azzurra.