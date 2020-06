tmw Napoli, tra 5 giorni si riparte da Verona: (quasi) tutti pronti per la rincorsa Champions

All'indomani della sbornia da Coppa Italia, il Napoli potrà godere di un giorno di riposo. Ordinaria amministrazione, considerando che soltanto in piena notte la squadra ha fatto ritorno da Roma ed è stata accolta da una città festante che di certo ha tolto il sonno. Il trofeo andava celebrato e i tifosi, riversatisi in strada in massa, meritavano almeno un saluto. Ma, come ribadito anche da Rino Gattuso in un discorso tenuto sul prato dell'Olimpico alla squadra e al presidente Aurelio De Laurentiis, non è il momento di mollare: manca poco al campionato e l'allenatore calabrese vorrà vedere ancora il veleno.

Una sola assenza. In casa Napoli non ci sono infortunati, eccezion fatta per Lobotka, l'ultimo a fermarsi e probabilmente l'unico indisponibile per la prossima partita. Manolas già da qualche giorno si sta allenando in gruppo e aveva acquisito anche piccole chance per disputare qualche minuto con la Juventus, se la finale si fosse messa in un altro modo. Fabian e Mertens, affaticati dopo i carichi dei primi allenamenti, con un po' di riposo staranno bene. Malcuit, da poco guarito da una lesione al crociato, non ha ancora riassaporato il campo, ma è nelle condizioni per farlo.

Gli impegni di giugno. Dalla Coppa Italia al campionato. Da un trofeo sollevato ad una corsa Champions - il vero obiettivo di De Laurentiis - che può ravvivarsi se gli azzurri sono quelli visti nella competizione appena vinta. Il calendario non presenta sfide scontate, ma almeno nelle prime due giornate post-Covid non ci saranno big. Gli uomini di Gattuso faranno tappa prima a Verona, tra cinque giorni, poi tornerà al San Paolo il 28 giugno per sfidare la SPAL. Agli albori di luglio, poi, il primo scontro diretto, per di più in trasferta: il 2 luglio sarà decisiva la partita del Gewiss Stadium con l'Atalanta.

La probabile formazioni anti-Hellas Verona. Il suo assetto l'ha trovato: 4-3-3 classico, 4-1-4-1 in fase di non possesso. Adesso Rino Gattuso dovrà valutare bene gli uomini da mandare in campo il prossimo 23 giugno al Bentegodi. Tra i pali tornerà Ospina, squalificato nella finale di ieri, mentre in difesa potrebbe rivedersi Manolas dal primo minuto: lui, Koulibaly e Maksimovic si giocheranno le due maglie. Anche Hysaj insidia Mario Rui, che tra l'altro sarà diffidato. In mediana Demme è imprescindibile, mentre le mezzali potranno ruotare: Zielinski ha bisogno di rifiatare, Elmas e Allan sono pronti, anche nel caso in cui Fabian non dovesse stare benissimo. In attacco Politano, uno di quelli più in forma, tornerà sulla fascia destra, mentre ad oggi sembra difficile che Gattuso si privi di Insigne e Mertens. Ma, ovviamente, nei prossimi cinque giorni tutto potrà cambiare: Rino si baserà sulla condizione fisica della sua squadra.