Fonte: Niccolò Ceccarini

Continua senza sosta la trattativa tra il Napoli e il Valencia per Elseid Hysaj. Le parti, insieme all'agente del calciatore, sono in contatto continuo e stanno continuando a lavorare per un prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai 20 milioni di euro. La distanza resta ma i due club vanno avanti alla ricerca di una soluzione.