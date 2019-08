TMW - Napoli, Verdi ancora in azzurro se non dovesse arrivare James

Fonte: Niccolò Ceccarini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, nel caso in cui il Napoli non dovesse riuscire ad acquistare James Rodriguez in questi ultimi giorni di mercato, gli azzurri tratterrebbero Simone Verdi, da tempo nel mirino del Torino. Ounas invece è comunque pronto per lasciare il club in prestito per trovare maggiore minutaggio rispetto al recente passato.