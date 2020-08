tmw Nasce la nuova Roma, De Sanctis verso la permanenza. E chiude per due giovani

Tempo di rinnovamento in casa Roma: il preliminare di cessione firmato ieri, con l'arrivo del Friedkin Group alla guida della società, porterà a un inevitabile ricambio della dirigenza e nelle stanze dei bottoni giallorosse. Ricambio che però non investirà in toto i vertici capitolini, come certifica l'esempio del CEO Fienga, destinato a rimanere. Detto che la prossima settimana sarà quella in cui avverrà il primo approccio tra i nuovi (futuri) proprietari e il comparto tecnico della società, che servirà a porre le basi per il futuro, in questo momento non sembra in discussione neanche la posizione di Morgan De Sanctis. Nonostante le indiscrezioni circolate in questa direzione, e il corteggiamento dell'Ascoli, l'attuale responsabile del settore giovanile, per quel che risulta a TMW, è anch'egli destinato alla conferma nei ranghi della Roma. Tant'è che, proprio in questi giorni, è al lavoro per rinforzarne le giovanili, con due affari di prospettiva: Jan Oliveras, talento offensivo classe 2004 in arrivo dal Barcellona, che il team di Rangnick avrebbe voluto portare al Milan, e Patrik Ngingi, classe 2003 prelevato dal Cornellà.