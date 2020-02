vedi letture

tmw Nassi sul Milan: "Stupito del fatto che si prenda in considerazione un tecnico straniero"

Claudio Nassi, ex ds di Samp e Fiorentina, ha parlato a Tuttomercatoweb.com - come sempre in modo originale - di tante questioni legate al nostro campionato. Queste le sue parole sul Milan: "Vorrei che ci fosse gente capace e che capisse. Mi sembra che non brillino di capacità nonostante abbiano un passato di grandi calciatori. Ho conosciuto un altro Milan: Galliani era bravissimo sul piano politico e a livello tecnico si circondava delle persone che capivano. Mi stupisco del fatto che si prenda in considerazione un tecnico straniero. Ma cosa sa e chi conosce del nostro calcio? Liedholm, Boskov ed Eriksson sono eccezioni che confermano la regola. Prendere un altro tecnico straniero significherebbe dover essere protetto da una società forte. Il calcio è il gioco del potere, se non hai il potere vai poco lontano. Fonseca ha fatto bene allo Shakthar che era la società più importante del paese ma alla Roma con un presidente che vive sei mesi a Boston e sei mesi a Miami, dove va? Prendiamo in esame la Lazio. Presidente, ds e allenatore. Basta così".

Clicca sul video per guardare l'intervista l'intervista completa a Claudio Nassi!