TMW - Nazionale azzurra in visita all'ospedale Bambin Gesù: le foto

Fonte: dall'inviato Riccardo Caponetti

Il gruppo azzurro, con il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina in testa, fa visita ai reparti dell'ospedale Bambin Gesù, che compie 150 anni. I giocatori si sono divisi per una visita più "completa": ogni gruppetto è salito in un reparto. La squadra di Mancini riceverà una maglia da indossare nel riscaldamento di Italia-Grecia. Di seguito le foto raccolte dal nostro inviato: