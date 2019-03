Fonte: dal nostro inviato, Ivan Cardia

Pavel Nedved, vice presidente della Juventus, ha parlato da Nyon dopo i sorteggi dei quarti di Champions League. Queste le sue parole raccolte da TuttoMercatoWeb.com: "Come ho detto prima non sono né contento né scontento, cono felice per i ragazzi che giocheranno i quarti contro una squadra che ha fatto fuori il Real Madrid. Non sarà semplice e saranno due belle partite. Non pensiamo al Tottenham o al City, loro sono in gran forma e dovremo soffrire. Ai quarti di finale non puoi sceglierti l'avversario, l'Ajax è tosto e dovremo stare attenti. Non ci aspettiamo squalifiche per Cristiano Ronaldo, so quando ti possano influenzare gli insulti e lui non ha fatto niente di che".