TMW - Neqrouz: "Mastour, talento bruciato dalla convocazione col Marocco"

In esclusiva per Tuttomercatoweb Rachid Neqrouz, ex difensore del Bari e della nazionale marocchina, dice la sua su Hachim Mastour. Il suo debutto a nemmeno 17 anni lo rese il più giovane esordiente col Marocco ma non c'è mai stata una seconda volta. E nel frattempo è scomparso dai radar a livello di club: "Mi dispiace per lui, è stato bruciato. Non doveva andare nella prima squadra del Marocco, era troppo presto. È successa la stessa cosa con Munir El Haddadi, convocato dalla Spagna e mai più richiamato. Il Marocco ha delle colpe e sinceramente pensavo che Mastour scegliesse la nazionale italiana. Credo che la scelta ricaduta sulla nazionale marocchina ha fatto sì che non ci fosse più interesse nel lanciarlo in campionato, perché al movimento italiano non serviva più. Hanno bruciato le tappe con lui, bisognava fargli fare un percorso graduale".